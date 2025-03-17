مقتل وإصابة نحو 70 شخصاً باشتباكات مسلحة على الحدود اللبنانية السورية

شفق نيوز/ أعلنت كل من لبنان وسوريا، مساء اليوم الاثنين، مقتل 17 شخصاً وإصابة 52 آخرين خلال 24 ساعة جراء الاشتباكات الحدودية بين البلدين.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن حصيلة تطورات اليومين الأخيرين على الحدود اللبنانية - السورية أدت إلى "استشهاد 7 مواطنين، وجرح 52 آخرين، وفق الآتي: سقط اليوم ستة شهداء وجرح اثنان وأربعون آخرون. سقط أمس شهيد يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً وجرح عشرة أشخاص من بينهم طفلة عمرها أربع سنوات".

ودعت وزارة الصحة العامة كل المستشفيات، وبخاصة القريبة من مناطق الاعتداءات، إلى ضرورة استقبال جميع الجرحى بالسرعة القصوى، مشيرة إلى تأمين العلاج على نفقة وزارة الصحة العامة.

وفي الجهة المقابلة، أفاد "تلفزيون سوريا" بمقتل 10 عناصر من الجيش السوري خلال 24 ساعة في الاشتباكات الدائرة على الحدود السورية اللبنانية.

وأشار المصدر نفسه إلى مقتل 5 عناصر من الجيش السوري على الأقل خلال الاشتباكات الدائرة اليوم.

وتدور منذ أمس الأحد وحتى اليوم الاثنين، اشتباكات عنيفة على الحدود السورية اللبنانية في منطقة الهرمل (شمال شرق لبنان)، على خلفية مقتل 3 أشخاص، قالت وزارة الدفاع السورية إنهم "جنود من الجيش السوري"، واتهمت "حزب الله" بتصفيتهم، في حين نفى "الحزب" بشكل قاطع أن يكون على علاقة بذلك.

وأعلن الجيش اللبناني عن إجراء اتصالات مكثفة مع السلطات السورية بهدف ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية، لافتا إلى تعرض قرى وبلدات لبنانية في المنطقة للقصف من جهة الأراضي السورية، حيث "ردّت الوحدات العسكرية اللبنانية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية إن الهدف من تحركاتها على الحدود اللبنانية هو "طرد" حزب الله من القرى والمناطق السورية التي يتخذها "كأماكن مؤقتة لعمليات التهريب والتجارة".

في حين أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره"، ‏مضيفا: "أعطيت توجيهاتي للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران".