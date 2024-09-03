مقتل وإصابة نحو 190 شخصاً في محاولة فرار من سجن بالكونغو الديموقراطية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الثلاثاء، عن مقتل 129 شخصاً على الأقل خلال محاولة للفرار من أكبر سجن في البلاد، فيما تعرضت بعض النساء لحالات اغتصاب.

وقال وزير الداخلية جاكمان شباني، إن "الحصيلة الفادحة التي ما تزال أولية هي 129 قتيلاً بينهم 24 قُتلوا بإطلاق نار بعد تحذيرات".

وأضاف أن 59 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح و"الحكومة ستقدم لهم الرعاية المناسبة".

وسجن ماكالا معروف باكتظاظه ويفوق عدد السجناء طاقته الاستيعابية بعشرة أضعاف، وفقاً للأرقام الرسمية.

ومنذ الساعة الثانية بعد منتصف ليل الأحد الإثنين دوى إطلاق نار استمر لساعات، حسبما قال شهود عيان يقيمون في محيط السجن لوكالة "فرانس برس".

وقال دادي سوسو، وهو كهربائي في الأربعينيات من عمره، إنه رأى سيارات تابعة لوكالات إنفاذ القانون تنقل جثثاً في ساعة مبكرة صباحاً.

وطوقت الشرطة الاثنين الشوارع المؤدية إلى السجن، على ما شاهد مراسلو وكالة "فرانس برس".

وقضى البعض "بسبب التدافع والاختناق" بحسب تقرير وزير الداخلية الثلاثاء.

وأشار الوزير إلى "تعرض عدد قليل من النساء للاغتصاب"، دون مزيد من التفاصيل حول هوياتهن.

ولم ترد تفاصيل بشأن عدد السجناء الذين حاولوا الفرار ولا عن ملابسات الحادثة. لكن المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا أكد أمس الإثنين في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن "قوات الأمن في المكان وأن الوضع تحت السيطرة".

ودعا سكان كينشاسا إلى "عدم الهلع".

وتعهد وزير العدل على منصة "إكس" بأن التحقيقات جارية "لمعرفة من يقف وراء هذه الأعمال التخريبية ومعاقبتهم بشدة".

ويضم سجن ماكالا، الأكبر في جمهورية الكونغو الديموقراطية والبالغة طاقته الاستيعابية 1500 سجين، ما بين 14 ألف معتقلاً و15 ألفاً، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وتدين المنظمات الحقوقية بانتظام ظروف الاحتجاز في هذا المركز الإصلاحي.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، أسفرت محاولة الهروب عن أضرار مادية وأُحرق جزء من مباني السجن التي تضم الخدمات الإدارية، بحسب الحكومة.

وكان السجن قد تعرض في 2017 لأضرار جسيمة خلال هجوم شنه مسلحون اتاح فرار أكثر من أربعة آلاف نزيل، اعتبرت الشرطة بعضهم "خطيراً".

ولم تتضح الظروف التي أدت إلى هذا الهروب الجماعي من السجن الكبير، على الرغم من تشكيل لجنة تحقيق.

وغالباً ما يتم الإبلاغ عن هجمات دامية تستهدف السجون وتؤدي إلى فرار السجناء في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

ففي آب/ أغسطس 2022، قُتل شرطيان وفر أكثر من 800 سجين خلال هجوم شنته ميليشيات على سجن كاكوانغورا المركزي في بلدة بوتيمبو بشرق البلاد.

وفي العام 2017، قتل 11 شخصا وتمكن أكثر من 900 سجين من الفرار في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال هجوم شنه "مهاجمون" لم تعرف هوياتهم على سجن كانغاوايي في مدينة بيني.