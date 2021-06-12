مقتل وإصابة ٩ مواطنين بإطلاق نار في ولاية جورجيا الأمريكية

شفق نيوز / قتل شخص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون، يوم السبت، إثر إطلاق نار جماعي في حي سكني بمدينة سافانا التابعة لولاية جورجيا الأمريكية.

وأعلنت المتحدثة باسم إدارة شرطة سافانا بيانكا جونسون، تحدثت لوكالات أنباء أمريكية، العثور على 9 أشخاص مصابين بطلقات نارية، من بينهم شخص توفي متأثراً بجراحه".

وقالت جونسون إن "العديد من الضحايا الآخرين نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح تبدو خطيرة أو حرجة".

وأضافت جونسون، أن "إطلاق النار وقع في الهواء الطلق، لكن لم تُعرف على الفور تفاصيل أخرى عن الظروف".

وتابعت جونسون: "لا يزال الضباط في المنطقة يجمعون المعلومات ويتحدثون إلى السكان".