مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصاً بانفجار في مصنع إندونيسي

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإندونيسية، يوم الأحد، عن مقتل وإصابة 52 شخصاً بانفجار وقع في مصنع لمعالجة النيكل تموله الصين في جزيرة سولاويزي شرقي البلاد.

وقال ديدي كورنيوان، الناطق باسم المنطقة الصناعية في الحزيرة، في بيان أوردته وكالة "فرانس برس"، إن الانفجار حصل في مصنع لشركة "إندونيسيا تشينغسان ستينليس ستيل" في مجمع موروالي الصناعي في سولاويزي.

وأوضح أنّ حصيلة القتلى بلغت 13 شخصاً هم ثمانية إندونيسيين وخمسة صينيين، فيما أصيب 39 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتشكّل جزيرة سولاويزي مركزاً كبيراً لإنتاج النيكل، وهو معدن أساسي يستخدم خصوصاً في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية والفولاذ المضادّ للأكسدة.

واستثمرت بكين بكثافة في مصانع بالمنطقة إلا أنّ ظروف العمل والسلامة فيها تواجه انتقادات باستمرار.

وتظهر عناصر التحقيق الأولى أنّ الانفجار وقع خلال أعمال تصليح مصهر. واندلعت النيران في سائل سريع الاشتعال وامتدّت إلى خزانات للأكسجين، على ما أوضح الناطق. وأخمد الحريق قبل ظهر اليوم الأحد.

وتحدث أحد العاملين في الموقع لوكالة "فرانس برس" عن خطورة إصابات الضحايا، مضيفاً "احترقت وجوههم واحترقت ملابسهم بالكامل".

من جهته، صرح المسؤول في المنطقة الصناعية راشمانسيا إسماعيل، لمحطة "كومباس" التلفزيونية أن 25 جريحاً معظمهم من الإندونيسيين نُقلوا إلى المستشفى، بينهم 17 إصاباتهم خطرة.

و"آي تي اس اس" (ITSS) هي شركة تابعة للمجموعة الصينية القابضة "تسينغشان هولدينغ غروب" المنتج الأول للنيكل في العالم والتي تدير مجمع موروالي أيضا.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قتل عاملان أحدهما صيني في مصنع لصهر النيكل يقع في المجمّع نفسه خلال أعمال شغب احتجاجاً على الأجور وسلامة العمل.

كذلك قتل شخص وجرح ستة آخرون في حادث وقع في هذا المصنع في حزيران/ يونيو الماضي.