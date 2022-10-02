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مقتل وإصابة أكثر من 300 شخص بأعمال شغب عقب مباراة ديربي في إندونيسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-02T04:48:16+0000
مقتل وإصابة أكثر من 300 شخص بأعمال شغب عقب مباراة ديربي في إندونيسيا

قالت الشرطة الإندونيسية إن أكثر من 120 شخصا قتلوا من بينهم أطفال ورجال أمن وأصيب 180 بجرح في أعمال شغب عقب مباراة ديربي في جزيرة جاوا.

وأعلنت السلطات الإندونيسية عن فتح تحقيق بالحادثة وتعليق مباريات الدوري لأسبوع.

واشتبك أنصار ناديي أريما وبيرسيبايا سورابايا الجاوي بعد هزيمة أريما 3-2 في المباراة التي أقيمت في مالانج ريجنسي بجاوة.

وقال مسؤولون إن أعمال الشغب اندلعت عندما اندفع الآلاف من مشجعي نادي أريما إلى ميدان الملعب بعد خسارة فريقهم، بينما غادر لاعبو بيرسيبايا الملعب على الفور، لكن العديد من لاعبي أريما الذين كانوا لا يزالون في الملعب تعرضوا للهجوم أيضًا.

وذكرت التقارير أن العديد من الضحايا وقعوا بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مدرجات مزدحمة، مما تسبب في حالة من الذعر بين المشجعين في ملعب كانجوروهان.

وتم تعليق الدوري الإندونيسي لمدة أسبوع نتيجة الحادث المميت.

وقال وزير الشباب والرياضة الإندونيسي زين الدين أمالي لقناة "كومباس"، "نحن آسفون لهذه الحادثة (...) إنها حادثة مؤسفة تؤذي كرة القدم لدينا".

وأضاف "سنفحص بدقة الطريقة التي نُظّمت بها المباراة وعدد المشجعين (في الاستاد). هل سنمنع مجددا حضور المشجعين في المباريات؟ سنناقش الأمر".

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