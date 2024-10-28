مقتل وإصابة أكثر من 160 شخصاً بغارات اسرائيلية في البقاع وقصف أمام منزل بري

شفق نيوز/ افاد مصادر امنية وطبية، مساء الاثنين، بمقتل أكثر من 60 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 100 شخص، خلال غارات إسرائيلية في البقاع شرقي لبنان.

وتواصلت سلسلة الغارات لساعات عدة مساء الإثنين، وطالت عشرات البلدات البقاعية حيث تركزت الضربات على البقاع الشمالي.

ووصف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر سلسلة الغارات الإثنين بأنها الأعنف.

وبحسب ما نقلته محطة سكاي نيوز عن خضر، فإن البقاع تعرض لأكثر من ثلاثين غارة.

وأفادت المحطة كذلك بوقوع غارة إسرائيلية أمام منزل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بلدة تبنين الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الاثنين ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023، إلى 2710 في حين ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و 592.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان ليوم الأحد بلغت "38 قتيلا و 124 جريحا".