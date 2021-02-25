مقتل وإصابة أكثر من عشرة أشخاص بتفجير مفخخة شمال سوريا

شفق نيوز/ قتل وجرح أكثر من عشرة أشخاص، اليوم الخميس، جراء انفجار سيارة ملغمة وسط مدينة سري كانيه (رأس العين) شمال الحسكة بمنطقة الإدارة الذاتية شمال سوريا.

وقال مصدر من المدينة لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة مفخخة انفجرت، ظهر اليوم، وسط سوق لبيع الدواجن في المدينة ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح 6 اخرين بينهم نساء وأطفال".

وتشهد مناطق سيطرة تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها في شمال سوريا حالة فلتان أمني وسط حالات الاقتتال الداخلي بين الفصائل وحدوث تفجيرات متكررة وانتهاكات كبيرة تطال الأهالي من عمليات خطف وفق تقاريرٍ لمنظمات حقوقية ودولية.

وانفجرت عبوتين ناسفتين وسط مدينة سري كانيه (رأس العين) مطلع الشهر الجاري، أسفرتا عن إصابة 3 مدنيين بجروح، وأضرار مادية لحقت بعدد من المحال التجارية.