مقتل وإصابة قرابة 100 فلسطيني بغارات اسرائيلية استهدفت "رفح" و"خان يونس"

شفق نيوز/ قتل 25 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات فجر اليوم الثلاثاء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح، فيما قتل 23 شخصا وأصيب 50 آخرون في خان يونس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن "الطيران الإسرائيلي استهدف مخبزا في منطقة مزدحمة بخان يونس أثناء اصطفاف العديد من الفلسطينيين لشراء الخبز".

أما في رفح، فقط استهدف القصف منزل عائلة زعرب المكون من 5 طوابق والواقع في محيط المستشفى الكويتي.

وتجددت الغارات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ويتعرض القطاع لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2808 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.