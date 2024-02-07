مقتل وإصابة عدد من المدنيين بقصف اسرائيلي استهدف حمص في سوريا

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فجر الأربعاء، بمقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية، جراء "عدوان إسرائيلي" على مدينة حمص وريفها.

وأوردت وكالة "سانا": "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم (الأربعاء) شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص".

وأضاف المصدر أن الهجوم الإسرائيلي إدى إى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة أشخاص بينهم مدنيان في القصف الجوي الإسرائيلي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إنّ "أربعة أشخاص، بينهم مدنيان، قتلوا في الغارات الإسرائيلية على مدينة حمص".

وفي الأسبوع الماضي شنّت الولايات المتحدة ردّاً على هجوم استهدف قواتها في الأردن، أربع ضربات ضد فصائل موالية لإيران في سوريا والعراق أسفرت عن عشرات القتلى.

وفي يناير، أسفرت ضربات إسرائيلية قرب دمشق عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم مقاتلون موالون لإيران، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضاً مواقع للجيش السوري.

لكن هذه الضربات تكثّفت بعد اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.