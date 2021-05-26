مقتل وإصابة عدة أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأميركية، يوم الأربعاء، عن مصرع وإصابة عدة أشخاص بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا.

وقال روسيل ديفيس، نائب عمدة مقاطعة سانتا كلارا، التي حصل فيها الحادث، إن هناك "إصابات ووفيات عديدة" وإن مطلق النار مات الآن، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف "لا نستطيع تأكيد العدد الدقيق للإصابات والوفيات"، مشيرا إلى أنه لم يستطع التعرف على مطلق النار أو تأكيد كيف مات.

وقع إطلاق النار قبل الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش في ساحة للسكك الحديدية الخفيفة تديرها هيئة النقل في وادي سانتا كلارا بالقرب من المطار الرئيسي بالمدينة.

وكتب سام ليكاردو، عمدة سان خوسيه، أن مطلق النار لم يعد يشكل تهديدا، وأنه تم إخلاء المنشأة.

وتقع مدينة سان خوسيه، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، في قلب وادي السيليكون، وهو مركز عالمي للابتكار التكنولوجي وموطن لبعض أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية.