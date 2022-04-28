مقتل وإصابة ٢٢ شخصاً من "الشيعة" بتفجيرين شمالي أفغانستان

شفق نيوز / أعلنت السلطات الأفغانية، يوم الخميس، مقتل تسعة أشخاص وإصابة 13 آخرين على الأقل، جراء تفجيرين بواسطة سيارتين مفخختين في مزار شريف شمالي البلاد.

وذكر المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ شمال أفغانستان (وعاصمتها مزار شريف)، محمد آصف وزيري، أن "الهجومين استهدفا ركابا من الطائفة الشيعية"، مبيناً أن "التفجيرين وقعا على التوالي في الدائرتين الثالثة والعاشرة من مزار شريف".

من جانبه، أوضح متحدث باسم إدارة الأمن في بلخ، أن "تفجير المركبتين جاء بواسطة متفجرات تم زرعهما فيهما مسبقا"، ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم المزدوج الذي يأتي بعد أسبوع من تفجير دموي خلف 31 قتيلا و87 جريحا على الأقل في مسجد سه دكان في مزار شريف، وتبناه تنظيم "داعش".