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مقتل وإصابة العشرات في أفغانستان بتفجيرات واشتباكات متفرقة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-13T11:58:44+0000
مقتل وإصابة العشرات في أفغانستان بتفجيرات واشتباكات متفرقة

شفق نيوز/ أعلن مسؤولون أفغانيون، يوم السبت، عن مقتل وإصابة 39 شرطياً ومدنياً و"إرهابياً" بتفجيرات واشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة من البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الشرطة في إقليم قندهار الجنوبي، قوله إن عربة مفخخة نوع (همفي) انفجرت على موقع للشرطة وأسفرت عن إصابة سبعة من الشرطة بجروح متفاوتة.

فيما قال متحدث آخر باسم الشرطة إن انفجاراً استهدف قائد الشرطة في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار الشرقي، أدى إلى مقتل أربعة من أفراد الشرطة بينهم القائد.

وفيما أدى انفجار قنبلة على جانب طريق إلى إصابة ثلاثة مدنيين في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار الشرقي.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجمات الثلاث، التي تأتي وسط تصاعد العنف في أفغانستان مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 18 عنصراً من طالبان قتلوا وأصيب تسعة آخرون في عملية في منطقة أرغنداب بإقليم قندهار مساء أمس الجمعة.

وأدت سلسلة من التفجيرات شبه اليومية على الطرق في الأسابيع القليلة الماضية إلى مقتل مسؤولين حكوميين وقضاة وصحافيين ونشطاء.

ويأتي العنف في الوقت الذي تعثرت فيه محادثات السلام التي جرت في قطر بوساطة أميركية بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وطالبان في الأشهر الماضية.

ويقوم فريق الرئيس الأميركي، جو بايدن، بمراجعة اتفاق إرساء السلام الذي أبرمته حكومة سلفه دونالد ترمب مع طالبان في شباط 2020. ويقضي الاتفاق بمغادرة جميع القوات الأميركية والقوات المتحالفة أفغانستان بحلول الأول من آيار.

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