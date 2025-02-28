مقتل وإصابة العشرات بتفجير في مسجد شمال غربي باكستان

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الباكستانية، يوم الجمعة، عن مقتل وإصابة العشرات بتفجير استهدف مسجد الجامعة الحقانية شمال غربي البلاد.

وقالت الشرطة الباكستانية إن "انفجاراً وقع بمدرسة دينية تشتهر بتدريب قادة حركة طالبان الأفغانية في إقليم خيبر بختون خوا شمال غربي باكستان، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى وعشرات المصابين بينهم مدير المدرسة الدينية الملا حميد الحقاني".

وأكد أحد رجال الشرطة لوكالة "فرانس برس"، أن الانفجار وقع داخل المسجد بعد صلاة الجمعة مباشرة، مضيفاً أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في حين فرضت السلطات طوقاً أمنياً على المنطقة.

وتتعرض باكستان لهجمات مسلحة وانفجارات تتركز في إقليمي "خيبر بختون" و"بلوشستان" المتاخمين لأفغانستان.