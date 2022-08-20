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مقتل وإصابة اكثر من 40 شخصاً بحادث سير في تركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-20T13:46:59+0000
مقتل وإصابة اكثر من 40 شخصاً بحادث سير في تركيا

شفق نيوز/ أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب، يوم السبت، مقتل 15 شخصا وإصابة 22 بجروح في جنوب شرق تركيا في حادث سير مع سيارة إسعاف.

وقال الحاكم داود غول على تويتر "لقي 15 من مواطنينا مصرعهم وأصيب 22 في الحادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف على الطريق السريع بين غازي عنتاب ونيزيب".

وذكرت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين" أن "حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء ومركبة لفريق من الصحافيين كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.

وأضاف الحاكم أن "ثلاثة عناصر إطفاء ومسعفين وصحافيين بين القتلى، وفق ما نقلت "فرانس برس".

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