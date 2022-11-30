مقتل وزير النقل السوري الاسبق بظروف غامضة والشرطة تفتح تحقيقاً لكشف الملابسات

شفق نيوز/ عثرت السلطات السورية، يوم الأربعاء، على جثة وزير النقل السوري الاسبق فيصل العباس مقتولاً داخل مكتبه بمنطقة المزة وسط العاصمة السورية دمشق.

الجدير بالذكر أن الراحل العباس يترأس "الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا" منذ 2013، وهو عضو مجلس الأمناء في "الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية " منذ 2008، ومدير مشروع "مركز ابن سينا للتعليم الإلكتروني"، وشغل منصب وزير النقل السوري بين 2011 و2012.

وذكر بيان لوزارة الداخلية السورية، أنه "بالساعة السادسة عشر ورد أخبار إلى قسم المزة الشرقي بوجود جثة لرئيس الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا مصابة بطلق ناري في تجويف الفم بداخل أحد المكاتب بمبنى الجامعة على أوتوستراد المزة مقابل حديقة الجلاء، وعلى الفور توجهت دوريات من فرع الأمن الجنائي والأدلة الجنائية والطبابة الشرعية وتبين أن الجثة تعود (للدكتور ف. ع ) 1955 رئيس الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا".

وتابعت، "بالكشف على الجثة تبين أن سبب الوفاة هو النزف الصاعق الناجم عن طلق ناري بالفم واستقراره بالرقبة من الخلف بمسدس من عيار 8 ملم كان موجود بمكان الحادثة، وماتزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة".

هذا وتناقل ناشطون خبر وفاة الوزير السابق فيصل العباس، الذي كان بمثابة الصدمة للكثير من متابعيه ومعارفه.

ووصف ناشطون الوزير الراحل بالأكاديمي والرجل الوطني.