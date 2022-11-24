مقتل وزير الدفاع السابق لقوات سوريا الديمقراطية واثنين من مرافقيه بقصف تركي

شفق نيوز/ قتل وزير الدفاع السابق لقوات سوريا الديمقراطية ريزان كلو، واثنين من مرافقيه في قصف للقوات التركية على مدينة القامشلي.

ونقل موقع "سبوتنيك" الاخباري الروسي، عن "مصادر أهلية"، في دمشق، إن "كلو كان يستقل سيارة بيك آب للتمويه عندما قصفت طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية سيارته عند دوار القرموطي في القامشلي ما أدى إلى مقتله مع مرافقيه الاثنين".

إلى ذلك ذكرت المصادر ذاتها للموقع الروسي، أن "القوات التركية قصفت مشفى الكورونا التابع لمليشيات قسد في الحزام الغربي لمدينة القامشلي بقذيفة من طائرة مسيرة كما سقطت قذيفة أخرى على ما يسمى طابور جمال بالقرب من المكان نفسه إضافة إلى سقوط قذيفتين على حي ميسلون شمال شرق مركز مدينة القامشلي".

وبينت المصادر أن "الطيران الحربي التركي قصف قرية تل فخار في ريف المالكية شمال شرق القامشلي ولم يعرف حتى الآن حجم الأضرار".

وأمس الاربعاء، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أنها أوقفت التنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش"، بعد القصف التركي على سوريا.

واستهدف قصف جوي تركي مساء الأربعاء، مواقع لقوى الأمن الكوردية المسؤولة عن حماية مخيم الهول الذي يقبع فيه آلاف النازحين وأفراد من عائلات تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد متحدث والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويوم الأحد الماضي، نفذت تركيا عملية جوية شمالي سوريا والعراق ضد قواعد مسلحة لحزب العمال الكوردستاني وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب) "واي بي جي"، المصنفة أيضا كمنظمة إرهابية في أنقرة.

ووفقا لوزارة الدفاع التركية، تم تدمير ما مجموعه 89 هدفا خلال العملية.

والاثنين، قالت وزارة الداخلية التركية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 6 آخرون، جراء قذائف أطلقها تنظيم "واي بي جي" من الشمال السوري، على قضاء قارقامش في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع المسلحين الكورد في العراق وسوريا.