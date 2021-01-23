سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل وجرح 14 مدنياً بقصف للفصائل الموالية لتركيا على مدينة تل رفعت شمالي حلب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-23T13:52:26+0000
مقتل وجرح 14 مدنياً بقصف للفصائل الموالية لتركيا على مدينة تل رفعت شمالي حلب

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من مدينة تل رفعت (35 كم شمال مدينة حلب)، يوم السبت، بمقتل ثلاثة مدنيين وجرح 11 آخرين، جراء قصف قامت به فصائل موالية لتركيا.

وأبلغ المصادر وكالة شفق نيوز؛ أنّ الفصائل الموالية لتركيا قصفت عصر اليوم السبت مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي بالصواريخ وأدى القصف لمقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل وامرأة وجرح 11 آخرين بجراح متفاوتة حالات بعضهم خطيرة.

وأضافت المصادر؛ أنّ طائرات مسيرة تركية تحلق بشكل مكثف في هذه الأثناء في سماء المنطقة.

وتضم مدينة تل رفعت آلاف المهجرين من مدينة عفرين وتسيطر عليها القوات الكردية تابعة للإدارة الذاتية وتتواجد في هذه المنطقة قاعدة عسكرية روسية إضافة لمواقع عسكرية تابعة لقوات النظام السوري.

related

بعد أيام من استهداف ريفها.. الفصائل الموالية لتركيا تقصف مركز بلدة عين عيسى

Date: 2020-12-25 18:26:55
بعد أيام من استهداف ريفها.. الفصائل الموالية لتركيا تقصف مركز بلدة عين عيسى

لا اتفاق لتسليمها للنظام السوري.. قتلى وأسرى من الموالين لتركيا قرب عين عيسى

Date: 2020-12-29 09:48:08
لا اتفاق لتسليمها للنظام السوري.. قتلى وأسرى من الموالين لتركيا قرب عين عيسى

للتنديد بالصمت على هجمات تركيا.. أهالي عين عيسى يعتصمون أمام القاعدة الروسية

Date: 2020-12-29 11:14:43
للتنديد بالصمت على هجمات تركيا.. أهالي عين عيسى يعتصمون أمام القاعدة الروسية

"قسد" تؤكد مقتل خمسة من عناصرها في اشتباكات "عين عيسى"

Date: 2020-12-29 13:55:39
"قسد" تؤكد مقتل خمسة من عناصرها في اشتباكات "عين عيسى"

المدفعية التركية تقصف مناطق في بلدة عين عيسى تمهيدا لتقدم فصائلها الموالية

Date: 2021-01-03 13:26:00
المدفعية التركية تقصف مناطق في بلدة عين عيسى تمهيدا لتقدم فصائلها الموالية

الفصائل الموالية لتركيا تعاود قصف ريف عين عيسى

Date: 2021-01-04 11:09:45
الفصائل الموالية لتركيا تعاود قصف ريف عين عيسى