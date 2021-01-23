مقتل وجرح 14 مدنياً بقصف للفصائل الموالية لتركيا على مدينة تل رفعت شمالي حلب

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من مدينة تل رفعت (35 كم شمال مدينة حلب)، يوم السبت، بمقتل ثلاثة مدنيين وجرح 11 آخرين، جراء قصف قامت به فصائل موالية لتركيا.

وأبلغ المصادر وكالة شفق نيوز؛ أنّ الفصائل الموالية لتركيا قصفت عصر اليوم السبت مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي بالصواريخ وأدى القصف لمقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل وامرأة وجرح 11 آخرين بجراح متفاوتة حالات بعضهم خطيرة.

وأضافت المصادر؛ أنّ طائرات مسيرة تركية تحلق بشكل مكثف في هذه الأثناء في سماء المنطقة.

وتضم مدينة تل رفعت آلاف المهجرين من مدينة عفرين وتسيطر عليها القوات الكردية تابعة للإدارة الذاتية وتتواجد في هذه المنطقة قاعدة عسكرية روسية إضافة لمواقع عسكرية تابعة لقوات النظام السوري.