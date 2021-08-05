مقتل وجرح عناصر من قوات النظام السوري في قصف تركي شمال الحسكة

شفق نيوز/ قتل عنصران من قوات النظام السوري وأصيب آخرون في قصف للقوات التركية والفصائل الموالية لها على ريف بلدة تل تمر شمال الحسكة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن القوات التركية وفصائل المعارضة السورية قصفت ليلة أمس الأربعاء قرى في ريف تل تمر لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح المراسل أن القصف التركي شمل قرى ربيعات وتل الورد بريف بلدة أبو راسين وأم الكيف في ريف تل تمر شمال الحسكة.

وفقد عنصران من قوات النظام السوري حياتهما صباح اليوم متأثرين بجراحهما فيما أصيب ثلاثة عناصر آخرين في قصف لتركيا والفصائل الموالية لها بقذائف الهاون والدبابات على قرية أم الكيف في ريف تمل ليلة أمس الأربعاء.

وأصيبت سيدتان بجراح خطيرة جراء القصف الذي استهدف قريتي تل الورد وأم الكيف شمال الحسكة.

وتعرضت أكثر من ست قرى في ريف تل تمر شمال الحسكة لقصف تركي مكثف على مدى الثلاثة أيام الماضية نتج عنه سقوط ضحايا عسكريين ومدنيين وأضرار في منازل المدنيين.