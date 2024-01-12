مقتل واصابة 13 جندياً في هجوم عمالي على قاعدة تركية شمالي العراق

شفق نيوز/ قتل اليوم الجمعة 5 جنود أتراك وأصيب 8 بينهم 3 حالتهم خطيرة، في هجوم لحزب العمال الكوردستاني على قاعدة عسكرية تركية في اقليم كوردستان العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن خمسة جنود أتراك قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في اشتباك مع مسلحين من "حزب العمال الكوردستاني" بإقليم كوردستان العراق.

وأضافت الوزارة التركية؛ أن 12 مسلحا تابعين لحزب العمال الكوردستاني قتلوا أيضا في الاشتباكات.