مقتل واصابة 6 أشخاص بهجوم مسلح وسط باريس

شفق نيوز / شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، وقوع هجوم مسلح أدى الى مقتل واصابة 6 أشخاص بالقرب من مركز مخصص للجالية الكوردية.

وحدث إطلاق النار في شارع دانغيين في الدائرة العاشرة وسط العاصمة بالقرب من مركز للجالية الكوردية ، وفق مسؤولة امنية فرنسية.

وذكر مصدر في الشرطة أن المسلح تم اعتقاله و"يبلغ حوالي الستين من العمر".

وقالت امرأة من متجر في مبنى مجاور، طلبت عدم كشف عن هويتها، لوكالة "فرانس برس"، إن "سبع أو ثماني طلقات اطلقت في الشارع، إنه أمر مخيف، بقينا محبوسين في الداخل".

ونقلت الوكالة ذاتها عن النيابة العامة الفرنسية، أن هناك "قتيلان و4 جرحى اثنان منهما في حالة خطيرة.

وأكد مسؤول كبير في قصر بلدية باريس وقوع إطلاق نار. وكتب نائب رئيس البلدية، إيمانويل جريجوار، على تويتر "وقع هجوم مسلح. شكرا لقوات الأمن على تحركها السريع ... قلوبنا مع الضحايا ومن شهدوا هذه الفاجعة".

وقالت شرطة باريس إنها تتعامل مع واقعة في دانغيين وطالبت السكان بالابتعاد عن المنطقة.

ولم تتضح بعد دوافع مطلق النار.