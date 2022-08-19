سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل واصابة 37 شخصا بينهم أطفال بقصف صاروخي يطال سوقا شمال سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-19T13:14:44+0000
مقتل واصابة 37 شخصا بينهم أطفال بقصف صاروخي يطال سوقا شمال سوريا

قال مسعفون يعملون في مناطق سيطرة المعارضة السورية إن تسعة أشخاص بينهم خمسة أطفال على الأقل قتلوا في هجوم صاروخي على سوق في مدينة الباب بشمال سوريا يوم الجمعة.

وذكرت جماعة الخوذ البيضاء، وهي مجموعة إنقاذ تعمل في أجزاء من سوريا لا تزال تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، أن 28 آخرين على الأقل أصيبوا.

وقسمت الفصائل المتحاربة في الصراع السوري المستمر منذ 11 عاما شمال البلاد إلى مناطق واقعة تحت سيطرة جماعات مختلفة.

وتقع مدينة الباب ضمن مناطق في محافظة حلب يسيطر عليها مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا، لكن هناك مناطق أخرى تسيطر عليها قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

كما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة وتقودها جماعات كردية، التي فتحت حوارا مع الحكومة في دمشق، على مناطق في الشمال والشمال الشرقي.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي إن القوات ليس لها علاقة بهجوم يوم الجمعة.

وكان نشطاء في مدينة الباب يعتزمون تنظيم احتجاج بعد صلاة الجمعة للتنديد بتصريحات تركيا الداعية إلى تحقيق المصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة.

وأعلن النشطاء في بيان وُزع على وسائل الإعلام بعد هجوم يوم الجمعة عن إلغاء الاحتجاجات خوفا من المزيد من العنف.

related

صور.. قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة وانفجار عبوة ناسفة في الحسكة ورأس العين

Date: 2021-01-02 12:39:57
صور.. قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة وانفجار عبوة ناسفة في الحسكة ورأس العين

قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية

Date: 2022-01-03 17:23:16
قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية

قصف صاروخي مكثف مجهول المصدر يطال عفرين شمال غربي سوريا

Date: 2021-07-25 17:00:58
قصف صاروخي مكثف مجهول المصدر يطال عفرين شمال غربي سوريا

مقتل واصابة 16 عسكريا سوريا ومقاتلا من الفصائل المتحالفه بقصف قرب العراق

Date: 2021-01-13 04:39:44
مقتل واصابة 16 عسكريا سوريا ومقاتلا من الفصائل المتحالفه بقصف قرب العراق

ترحيل عناصر من داعش وعائلاتهم من العراق وسوريا إلى مقدونيا الشمالية

Date: 2021-07-18 21:05:44
ترحيل عناصر من داعش وعائلاتهم من العراق وسوريا إلى مقدونيا الشمالية

إيران: تحرك داعش في الأراضي الخاضعة للسيطرة الأجنبية في سوريا والعراق يهدد الأمن

Date: 2022-01-28 08:16:59
إيران: تحرك داعش في الأراضي الخاضعة للسيطرة الأجنبية في سوريا والعراق يهدد الأمن

أول رد من قسد على تهديدات أردوغان باجتياح شرقي الفرات

Date: 2019-10-05 13:03:46
أول رد من قسد على تهديدات أردوغان باجتياح شرقي الفرات

ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى انفجار بيروت

Date: 2020-08-08 15:00:45
ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى انفجار بيروت