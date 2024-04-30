مقتل واصابة 11 شرطيا خلال تنفيذ مذكرة توقيف بحق مطلوب في ولاية امريكية

شفق نيوز/ قُتل ثلاثة أفراد من الشرطة في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا الأميركية، في إطلاق نار خلال تنفيذهم مذكرة توقيف بحق شخص مطلوب، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقائد شرطة شارلوت، جوني جينينغز، في مؤتمر صحفي، إن 8 من أفراد إنفاذ القانون أصيبوا أيضا بالرصاص خلال الحادث، وفق شبكة "سي إن إن".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن جينينغز، أن "المشتبه به المطلوب أطلق النار على الشرطة عندما اقتربوا من منزل في ضاحية شارلوت، فقتلوه في الفناء الأمامي، لكن شخصا آخر أطلق النار بعد ذلك عليهم من داخل المنزل الذي تم العثور فيه لاحقا على بندقية شديدة القوة".

وقال جينينغز إنه يجري استجواب امرأة وشاب يبلغ من العمر 17 عاما، وُجدا في المنزل بعد مواجهة استمرت 3 ساعات، مشيرا إلى أن التحقيقات قد تكشف الكثير "إذ لا يزال لدينا الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها في الوقت الحالي".

وعن العناصر التي قتلت، قال قائد شرطة شارلوت "لقد فقدنا اليوم بعض الأبطال الذين كانوا يحاولون ببساطة الحفاظ على مجتمعنا آمنا".