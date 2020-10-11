مقتل واصابة سوريين بانفجار اثناء عبورهم الى تركيا

شفق نيوز/ لقي أربعة مدنيين حتفهم، فيما أصيب 4 آخرون جراء انفجار لغم أرضي أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية نحو تركيا من ريف مدينة المالكية شمال شرق سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

وذكر المرصد أن مدنيين اثنين قد قضيا بكمين لقوات حرس الحدود التركي، أثناء دخول سبعة مواطنين ومهرب إلى الأراضي التركية من جهة ريف أبو راسين في ريف الحسكة.

وأشار المرصد إلى أن الحادثة قد وقعت في السابع من أكتوبر الحالي، حيث تمكن بقية أفراد المجموعة من العودة إلى الأراضي السورية لينفجر لغم أرضي في طريق عودتهم، ما أدى إلى مقتل اثنين وفقدان بقية عناصر المجموعة.

وكان المرصد السوري وثّق، في 6 أكتوبر، مقتل مواطن جراء انفجار لغم أرضي، قرب قرية عريضة في ريف أبو راسين على الحدود السورية-التركية، وذلك أثناء محاولته دخول الأراضي التركية.

وبحسب توثيقات المرصد، فقد ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين قضوا برصاص حرس الحدود التركي” منذ العام 2011 إلى 458 مدني، من بينهم 80 طفلا دون الثامنة عشر، و44 امرأة فوق سن الثامنة عشرة.