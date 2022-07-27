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مقتل واصابة خمسة عتالين كورد بنيران حرس الحدود الايراني

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-27T16:42:07+0000
مقتل واصابة خمسة عتالين كورد بنيران حرس الحدود الايراني

شفق نيوز/ تسببت اطلاقات نارية وجهها حراس الحدود الايرانيون، يوم الاربعاء، بمقتل عتال كوردي واحد من اهالي مدينة "بانه" في كوردستان إيران واصابة اربعة اخرين بجروح.

وجاء في بيان لمنظمة حقوق الانسان هنگاو (الخطوة) ورد لوكالة شفق نيوز، ان القوات الايرانية قامت في الساعة الثالثة من فجر الاربعاء باطلاق النار على عدد من العتالين الكورد على الحدود في مدينة "بانه"، ادت الى مقتل عتال واحد واصابة اربعة اخرين بجروح.

واوضح البيان ان العتال القتيل يدعى "شيركو جاوشين" ويبلغ من العمر ٣٥ عاما وهو من اهالي قرية "ورجك" في "بانه"، وهو متزوج واب لطفل واحد.

وأضاف البيان ان المصابين الاربعة هم كل من "بهزاد من اهالي مريوان، ومحمد من اهالي سقز، وهژار من اهالي بانه، ودانا شعباني من اهالي بانه ايضا"، مبينا انهم اصيبوا في سيقانهم اصابات بليغة وهم الان في مستشفى صلاح الدين الايوبي في مدينة "بانه" وتحت الرعاية الصحية.

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