مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بهجوم لداعش على دورية للاسايش في الرقة

شفق نيوز/ نفذ عناصر تنظيم داعش، يوم الخميس، هجوماً في مدينة الرقة استهدف دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي "الأسايش"، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين بجروح، في تصاعد لهجمات التنظيم بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ويأتي هذا الهجوم في ظل تنامي نشاط خلايا تنظيم داعش في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما يثير مخاوف من تصاعد موجة العنف في المنطقة.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، نفذت خلايا التنظيم منذ مطلع عام 2025 نحو 38 عملية داخل مناطق سيطرة "قسد"، تنوعت بين هجمات مسلحة و استهدافات وتفجيرات.

وأسفرت تلك العمليات عن مقتل 14 شخصاً، بينهم 10 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها، إضافة إلى 4 عناصر من تنظيم داعش.