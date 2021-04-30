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مقتل واصابة العشرات إثر تدافع خلال احتفال يهودي ضخم في إسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-30T06:13:41+0000
مقتل واصابة العشرات إثر تدافع خلال احتفال يهودي ضخم في إسرائيل

شفق نيوز/ لقي 44 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون بجروح، في تدافع حصل فجر الجمعة خلال احتفال ديني يهودي شمال إسرائيل.

وقال متحدث باسم نجمة داود الحمراء ”أحصينا 38 قتيلا في مكان الحادث، لكن هناك قتلى آخرين في المستشفى“.

وقال مصدر في مستشفى زيف، أحد المراكز الطبية التي نقلت إليها الضحايا، إن المستشفى تلقى 6 جثث، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية المؤقتة لضحايا الكارثة إلى 44 قتيلا على الأقل.

وقالت ”نجمة داود الحمراء“ في بيان على تويتر: إن ”المأساة التي وقعت أثناء مشاركة عشرات آلاف اليهود في رحلة الحج السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون، أسفرت عن وقوع عشرات القتلى“.

وأضاف البيان الذي نقلته ”فرانس برس“ أن طواقم نجمة داود ”تكافح لإنقاذ أرواح عشرات الجرحى، ولن تستسلم إلى أن يتم إخلاء آخر ضحية“.

وهذه الاحتفالات التي أقيمت عند سفح جبل ميرون، شمال غرب الجليل، هي أكبر حدث يقام في إسرائيل منذ بدء تفشي وباء كورونا العام الماضي، وفقا لـ“هآرتس“.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، أن نحو 100 ألف شخص شاركوا في الاحتفال بهذا العيد اليهودي، قبل أن يقع حادث الانهيار.

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