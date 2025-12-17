مقتل واختطاف 15 شخصاً بهجوم مسلح في نيجيريا

شفق نيوز- أبوجا

أفاد رئيس جمعية "بيروم يوث مولدرز" النيجيرية، داليوب سولومون موانتيري، يوم الأربعاء، بأن 12 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وخُطف 3 آخرون، في هجوم شنه مسلحون على موقع للتعدين في قرية أتوسو بولاية بلاتو المضطربة في نيجيريا.

وقال موانتيري، إن المهاجمين، الذين حدد السكان المحليون هويتهم على أنهم مسلحون من قبائل الفولاني، نفذوا العملية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وأسفر الهجوم أيضاً عن إصابة 5 آخرين بجروح ناجمة عن طلقات نارية نُقلوا على إثرها إلى المستشفى، في حين أكد المتحدث باسم الشرطة ألفريد ألابو أن التحقيقات جارية.

ويسلط الهجوم الضوء على استمرار انعدام الأمن في ولاية بلاتو، وهي بؤرة ساخنة للاضطرابات في منطقة الحزام الأوسط بنيجيريا، حيث أدى الصراع العرقي والديني منذ فترة طويلة إلى اشتباكات مميتة بين المزارعين والرعاة.

وما يزال العنف يتصاعد في نيجيريا رغم تعهدات الحكومة المتكررة باستعادة السلام.

وقال موانتيري إن هجوم الثلاثاء جاء بعد أيام فقط من قتل 4 أطفال في قرية مجاورة، واتهم السلطات بتجاهل إشارات الإنذار المبكر.

وتحث الجمعية، الحكومة النيجيرية على نشر مزيد من قوات الأمن لفرض حظر على الرعي غير المقيد، وإنقاذ المخطوفين.