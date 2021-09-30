مقتل واختطاف أكثر من 54 شخصا بهجمات مسلحة في نيجيريا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات النيجيرية، يوم الخميس، عن مقتل واختطاف أكثر من 54 شخصا بهجوم من جماعات مسلحة على قرى نائية شمالي البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين محليين قولهم، إن الهجوم أسفر عن مقتل اكثر من 30 شخصاً واختطاف 24 اخرين في ولايتي النيجر وسوكوتو، على يد مسلحين ينشطون في مختلف أنحاء شمال غربي ووسط نيجيريا ويشتهرون باختطاف مئات من تلاميذ المدارس والمسافرين لطلب فدية.

وقال رئيس منطقة مونيا الحكومية المحلية، غاربا محمد، انه في ولاية النيجر الشمالية الوسطى، حمل مهاجمون بعنف على منطقة مونيا الحكومية المحلية، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وخطف 7 سيدات.

وأكد متحدث باسم الشرطة الواقعة، لكنه قال إنه ليس لديه المزيد من التفاصيل.

وأضاف قائلا: "اقتحم قطاع الطرق هؤلاء إحدى القرى حوالي الساعة الثانية صباحا، أمس، وأضرموا النيران في المنازل، وأحرقوا الناس في غرفهم بينما كان بعضهم (المهاجمون) يقفون في الخارج... أولئك الذين كانوا يحاولون الفرار تم الإمساك بهم وذبحهم".

وبين المسؤول أنه بعد الهجوم في كاتشيوي، ذهب المهاجمون إلى قريتين قريبتين، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا في طريقهم قبل قتل 16 شخصا آخرين.

وخلال هجوم مماثل في ولاية سوكوتو شمال غربي البلاد، تم اختطاف 17 شخصا من منازلهم في منطقة سابون بيرني الحكومية المحلية، وفقا لأمينة المصطفى، عضو المجلس التشريعي بالولاية في المنطقة المتضررة.

ووقعت الهجمات بعد 48 ساعة من مقتل حوالي 40 شخصا في المنطقة الشمالية، فيما قال السكان إنه قد يكون جزءا من صراع ديني طويل الأمد بين المجتمعات الإسلامية والمسيحية بولاية كادونا.