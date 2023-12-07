مقتل نجل وزير "حكومة الحرب" الإسرائيلية في شمال غزة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، مقتل غال مئير آيزنكوت، نجل الوزير الإسرائيلي غادي آيزنكوت، شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، أوردته شبكة "CNN عربية" الأمريكية، إن "الرقيب الأول (احتياط) غال مئير آيزنكوت، 25 عاما من هرليتسيا، جندي مقاتل في الكتيبة 699 من لواء كوماندوز الاحتياط 551، قُتل في معركة شمال قطاع غزة".

وانضم غادي إيزنكوت إلى "حكومة الحرب" كوزير بلا حقيبة في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحضر اجتماعات حكومة الحرب. وهو عضو في حزب الوحدة الوطنية الذي يرأسه بيني غانتس، وانتخب في الكنيست في عام 2022.

وقُتل 88 جندياً من الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.