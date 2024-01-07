مقتل نجل "وائل الدحدوح" بقصف اسرائيلي استهدف صحفيين في غزة

شفق نيوز/ أعلنت قناة الجزيرة القطرية، يوم الأحد، سقوط نجل مراسلها وائل الدحدوح ضحية بقصف اسرائيلي استهدف صحفيين في قطاع غزة الذي يرزح تحت نيران الحرب منذ 3 اشهر.

وذكرت القناة في خبر عاجل، إن "الصحفي حمزة نجل الزميل وائل الدحدوح استشهد في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة".

كما ادى ذاته الى سقوط الصحفي مصطفى ثريا ضحية.

وكان عدد من أفراد عائلة الزميل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته- سقطوا ضحايا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع، في 25 / 10 / 2023.