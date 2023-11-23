مقتل نجل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية بقصف إسرائيلي

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الخميس، مقتل نجل النائب محمد رعد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان.

ونعى حزب الله رسميا نجل رئيس كتلته النيابية وأربعة آخرين، قتلوا جراء المواجهات مع إسرائيل جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر أمنية عربية، اليوم، بمقتل 5 من حزب الله في غارة إسرائيلية على بيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر مقرب من عائلة محمد رعد، قوله إن "عباس رعد قتل جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جنوب لبنان، أثناء تواجده بداخله مع عدد من عناصر الحزب في أحد المنازل في قرية بيت ياحون".

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة من سلاح الجو قامت بمهاجمة البنى التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وأضاف: "أغار الطيران وقوات الجيش الإسرائيلي على خلية حاولت إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية وفرقة أخرى أطلقت النار على قواتنا".

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية التي تردّ بقصف مدمر وعملية برية في قطاع غزة المحاصر.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، قُتل أكثر من مئة شخص في لبنان، غالبيتهم من مقاتلي حزب الله، و14 مدنيا، بينهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.