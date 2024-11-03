مقتل مواطن بنغلادشي بقصف إسرائيلي في لبنان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية البنغلادشية، يوم الأحد، مقتل أحد مواطنيها بضربة جوية إسرائيلية في لبنان، في وقت يعرقل القصف الإسرائيلي جهود استعادة رعاياها.

وتقدّر الخارجية البنغلادشية بأن ما بين 70 و100 ألف من مواطنيها يعملون في لبنان.

وأعادت أولى الرحلات التي نظّمتها حكومة بنغلادش بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة عشرات المواطنين البنغلادشيين من بيروت الشهر الماضي.

وأفاد سفير بنغلادش لدى لبنان جاويد تنوير خان في بيان، بأن محمد نظام (31 عاماً) قتل بعد ظهر أمس السبت في ضربة عندما توقف عند مقهى وهو في طريقه للعمل في بيروت.

وذكر محمد جلال الدين بأن أخيه الأصغر نظام يعيش في بيروت منذ أكثر من عقد ولم يكن من بين نحو 1800 بنغلادشي تقدموا بطلبات لإجلائهم.

وقال جلال الدين لوكالة "فرانس برس" إنه، "نريد أن ندفنه في وطن أجدادنا وننتظر حالياُ رد الحكومة".

لكن المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية البنغلادشية شاه محمد تنوير منصور قال إنه سيكون من الصعب تنظيم رحلة إلى بيروت.

وأفاد "في ظل الحرب الجارية بالكاد توجد رحلات من لبنان إلى بنغلادش"، مضيفاً "تزداد صعوبة إعادة مواطنينا الذين طلبوا العودة".

واتسع نطاق الحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ أكثر من عام بين إسرائيل وحركة حماس، لتشمل لبنان حيث تشن إسرائيل غارات جوية كثيفة منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي ضد حزب الله. وفي 30 أيلول/ سبتمبر الماضي باشرت عمليات برية "محدودة" في الجنوب.

أدت الحرب إلى نزوح مئات الآلاف في لبنان حيث قُتل 1930 شخصاً على الأقل منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس" تستند إلى بيانات وزارة الصحة، لكن من المرجح أن العدد الفعلي أعلى من ذلك.

ويفيد الجيش الإسرائيلي بأن 38 جنديا قتلوا في لبنان منذ 30 أيلول/ سبتمبر الماضي.