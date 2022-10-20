مقتل مهاجر عراقي داخل متجره في أمريكا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بمقتل رجل عراقي بعد سطو مسلح على متجره في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، فيما أظهرت كاميرات المراقبة القاتل وهو يخفي ملامح وجهه بكمامة طبية.

وقالت شبكة CBS شيكاغو إن "رجلاً عراقيا يسكن في حي ويست ريدج، بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأميركية قتل بهجوم مسلح من أحد الاشخاص بعد تعرض متجره لعملية سرقة".

وأضافت الشبكة أن "إطلاق نار وقع في متجر( J & K Food & Liquor) وقتل فيه، سليم خمو، (66 عاما)".

وتظهر مقاطع فيديو كاميرات المراقبة المشتبه به بتنفيذ الهجوم وهو يدخل المحل قادما على دراجة هوائية، قبل أن يخرج منه مسرعا بعد أقل من نصف دقيقة.

وأسقط المشتبه به هاتفه خلال عملية الهروب، وفقا للشبكة. وقالت الشرطة إن "صاحب المحل تعرض لإطلاق نار، لكنه قام أيضاً بإطلاق النار على المشتبه به، دون أن يصيبه كما يبدو".

وتقول الشبكة إن "خمو، المهاجر اللاجئ من العراق، كان يخطط للتقاعد الشهر المقبل".

وهرب المشتبه به دون أن يسرق شيئا. ونقلت الشبكة عن نجل الضحية، سليم خمو، قوله "كان والدي الرجل الأكثر تعاطفا واجتهادا الذي أعرفه، حيث غادر العراق كلاجئ هربا من الاضطهاد وبناء حياة أفضل لعائلته، كان المتجر شهادة على عمله الصادق وكان فخورا جدا بجميع المخاطر التي خاضها لتوفير المزيد لعائلته".

ولدى خمو ثلاثة أبناء وسبعة أحفاد.