مقتل منفذ هجوم تل أبيب بعد البحث عنه من ألف شرطي

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل منفذ هجوم تل أبيب الذي وقع أمس الخميس، وذلك أثناء اشتباك مع الأمن في مدينة يافا.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن منفذ عملية تل أبيب، يدعى رعد فتحي خازم، وهو من جنين.

وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة، إن خازم قُتل بعيد خروجه من صلاة فجر الجمعة، حيث كان يسعى لتنفيذ عملية جديدة، لكنه واجه قوات إسرائيلية خاصة، اشتبكت معه وأردته قتيلا.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، عملية استنفار أمني في إسرائيل، حيث شاركت قوات الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، في عملية البحث عن منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف بتل أبيب.

وحاصرت قوة كبيرة من الشرطة مبنى في مكان قريب من موقع إطلاق النار ولكن بعد تفتيشه تبين أن مطلق النار لا يتواجد فيه.

واستعانت أجهزة الأمن الإسرائيلية بطائرة مروحية في محاولة لرصد مكان المنفذ، وطلبت من السكان في المنطقة التزام منازلهم وعدم الاقتراب من المنفذ خشية المزيد من عمليات إطلاق النار.

وانتشر أكثر من 1000 شرطي إسرائيلي في شوارع مدينة تل أبيب بحثا عن منفذ العملية.

وقد قتل في عملية إطلاق النار، إسرائيليان اثنان وأصيب 4 على الأقل، لقي أحدهم حتفه في المستشفى لاحقا، فيما لاذ المنفذ بالفرار حتى قضت عليه قوات الأمن الإسرائيلي فجر اليوم.