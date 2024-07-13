مقتل مطلق النار على ترامب

شفق نيوز/ قالت وسائل اعلام أميركية نقلا عن الشرطة انه تم قتل مطلق النار على الرئيس الأميركي السابق ومرشح الرئاسة دونالد ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية بنسلفانيا مساء السبت.

وأصيب ترامب بجروح وظهرت الدماء على اذنه ووجه اثناء القائه كلمة في تجمع انتخابي امام مناصريه في ولاية بنسلفانيا الاميركية السبت.

وقال مسؤولون أميركيون انه تم ابلاغ الرئيس جو بايدن بمحاولة اغتيال دونالد ترامب.وتم اتخاذ اجراءات امنية وقائية والتحقيق جار.

وقال المتحدث باسم دونالد ترامب، ستيفن تشيونغ، إن الرئيس السابق "بخير". وأوضح تشيونغ: "الرئيس ترامب يشكر سلطات إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل على تحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع. إنه بخير ويتم فحصه في منشأة طبية محلية. وقال تشيونغ في بيان "سنتبع المزيد من التفاصيل".

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومرشح الانتخابات الرئاسية القادمة، إلى محاولة اغتيال فاشلة، حيث تعرض لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا في شمال شرق الولايات المتحدة.