مقتل مصور لوكالة الأنباء الألمانية بضربة جوية وسط سوريا

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الأنباء الألمانية، يوم الأربعاء، مقتل أحد مصوريها جراء ضربة شنّتها طائرة حربية قرب مدينة حماة وسط سوريا.

وجاء في بيان للوكالة "وثّق مصورنا أنس الخربوطلي الحرب الأهلية في سوريا بلغة بصرية فريدة من نوعها. والآن قُتل الخربوطلي في هجوم بطائرة حربية بالقرب من مدينة حماة السورية. كان أنس يبلغ من العمر 32 عاماً فقط".

وأفاد رئيس التحرير سفين غوسمان، في بيان "نشعر جميعنا في (د. ب. أ) بالصدمة وبحزن عميق لمقتل أنس الخربوطلي".

وأضاف "لم يوثّق بصوره فظائع الحرب فحسب، بل عمل على الدوام من أجل الحقيقة. يبقى أنس نموذجا يحتذى به في عملنا".

وأطلقت "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلحة متحالفة معها هجوماً مباغتاً الأسبوع الماضي في شمال سوريا وسيطرت على حلب، ثاني كبرى المدن السورية، وتقدّمت باتّجاه مدينة حماة حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل المسلحة والجيش.

وأفاد المصور الصحفي علي حاج سليمان الذي كان مع الخربوطلي، لوكالة "فرانس برس" أنه رأى طائرة تحلق فوق المكان في مورك قرب حماة حيث كانا بانتظار زملاء آخرين.

وقال "سمعنا صوتاً قوياً جداً عندما كنا نركض. ركضت مسافة سبعة أمتار ورماني ضغط القصف إلى الأمام".

وأضاف أنه وجد "أنس ملقياً على الأرض يتشاهد وينزف بغزارة لأن إصابته كانت بالطرف السفلي. استشهد داخل سيارة الإسعاف قبل الوصول إلى المشفى".

وبدأ الخربوطلي عمله كمصور صحفي في 2015 وانضم إلى وكالة "د. ب. أ" بعد عامين، بحسب الوكالة.

وحصل على جائزة "المراسل الشاب" ضمن جائزة "بايو" الفرنسية المرموقة عن تغطيته للحرب في 2020 وفاز في مهرجان "جوائز سوني العالمية للتصوير" عن فئة الرياضة عام 2021.

ووري الثرى في مدينة إدلب (شمال غرب) الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وتفيد السلطات في إدلب بأن ثلاثة صحفيين آخرين من المنطقة لقوا حتفهم منذ بدأ هجوم الأسبوع الماضي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء بأن حصيلة القتلى جراء ثمانية أيام من القتال بلغت 704 أشخاص، بينهم 110 مدنيين.