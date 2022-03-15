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مقتل مصور قناة "فوكس نيوز" الأميركية في أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-15T16:50:15+0000
مقتل مصور قناة "فوكس نيوز" الأميركية في أوكرانيا

شفق نيوز/ قتل المصور "بيار زاكروفسكي" الذي يعمل لحساب قناة "فوكس نيوز" الأميركية في أوكرانيا، وأصيب زميل له، حسبما أعلنت المحطة الأميركية، اليوم الثلاثاء.

وأكدت المديرة التنفيذية لفوكس نيوز، سوزان سكوت، في بيان، مقتل "زاكروفسكي" وإصابة زميله "بينجامين هول" عندما أصيبت العربة التي كانا بداخلها بإطلاق نار في هورنيكا، قرب العاصمة الأوكرانية، كييف، الاثنين.

وقالت سكوت إن هول لا يزال في المستشفى.

وأضافت: "كان بيار مصور حرب غطى تقريبا كل قصة دولية لشبكة فوكس نيوز، من العراق إلى أفغانستان إلى سوريا خلال فترة عمله الطويلة معنا"، مبينة، "كان شغفه وموهبته كصحفي لا مثيل لهما".

وفي تغريدة، عقب إعلان النبأ، قال مذيع قناة فوكس نيوز، جون روبرتس إنه "خبر مروّع"، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتابع: "لقد عملت مع بيير عدة مرات في جميع أنحاء العالم". "لقد كان كنزًا (..) أرسل صلواتنا الصادقة إلى زوجة بيار وعائلته ".

والأحد الماضي تأكد مقتل صحفي أميركي، يدعى برنت رينود، وإصابة آخر، برصاص القوات الروسية في بلدة إربين الأوكرانية.

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