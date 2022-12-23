مقتل مسؤول أمني إثر تفجير انتحاري في باكستان

شفق نيوز/ قُتل مسؤول في الشرطة الباكستانية، وأصيب عدد آخر، اليوم الجمعة، إثر انفجار سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش في العاصمة إسلام آباد.

وقال قائد شرطة عمليات إسلام آباد سهيل ظفر: "معلوماتنا الأولية تشير إلى وجود رجل وامرأة في السيارة".

وأضاف ظفر للصحفيين أن السيارة لم تتوقف عند نقطة التفتيش عندما حاولت الشرطة إيقافها، مشيرا إلى أنه "خلال مطاردة السيارة فجرها من كانوا بداخلها".

وتابع: "لقد كان تفجيرا انتحاريا، موضحًا أن "ستة آخرين على الأقل أصيبوا".