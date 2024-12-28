مقتل مسؤول أمني بـ"هجوم انتحاري" في إيران

شفق نيوز/ قتل قادة شرطة مدينة "بندر لنجة" بمحافظة هرمزغان جنوب شرق إيران، نتيجة "هجوم إرهابي"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن حاكم المدينة فؤاد مراد زاده، قوله: "تم استهداف أحد مسؤولي الشرطة والأمن في المدينة من قبل إرهابيين"، مضيفاً: "في هذه الحادثة قُتل قائد الشرطة وقتل المهاجم".

من جهتها ذكرت وكالة أنباء "نور نيوز" أن رئيس جهاز استخبارات الشرطة في مدينة "بندر لنجة" النقيب مجتبى شهيدي تخت لقي مصرعه مع أحد أفراد حمايته بهجوم إرهابي، مشيرة إلى أن اثنين من حراسه أيضاً أصيبا بجروح أحدهما في حالة خطيرة.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله، إن "المهاجم كان انتحارياً وقد وضع نفسه بالقرب من السيارة التي تقل النقيب مجتبى شهيدي تخت"، مضيفاً أن "الانتحاري نزل من سيارته وقام بتفجيرها بعد ذلك".

وأضاف المصدر: "نتيجة لهذا الانفجار أصيب مجتبى شهيدي في رأسه ووجهه ورقبته وصدره وفارق الحياة، كما أصيب في هذه الحادثة نائب شرطة بندر لنجة في منطقة الرأس والوجه، وتم نقله على الفور إلى المستشفى ويخضع حاليا لعملية جراحية"، بحسب ما نقلته شبكة إرم.