مقتل مسؤول حزب "القوات اللبنانية" في جبيل واتهام لـ"عصابة سورية" بتصفيته

شفق نيوز/ أكدت الحكومة اللبنانية مقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان، الذي أعلن اختطافه في وقت سابق، وقال بيان للجيش إن "عصابة سورية" وراء هذه الجريمة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الأجهزة الأمنية "كانت باشرت منذ انتشار نبأ اختطافه تحرياتها لكشف الفاعلين والضالعين في الجريمة وإعادة المختطف إلى عائلته سالما، لكن يبدو أن الجهات عمدت إلى تصفيته".

وأكد البيان استمرار التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة وراء عملية الخطف والمتورطين فيها وفي اغتيال المخطوف وتقديمهم إلى العدالة.

وأضاف أنه "في هذه الظروف العصيبة، ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات".

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من "توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف".

وتبين خلال التحقيق معهم أن "المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا".

و‏تنسق قيادة الجيش مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية، وفق البيان.