مقتل مسؤول بحزب الله و3 أعضاء آخرين بضربة إسرائيلية جنوب لبنان

شفق نيوز/ قال مصدران أمنيان لـ"رويترز"، إن مسؤولاً محلياً في حزب الله اللبناني وثلاثة أعضاء آخرين في الجماعة قتلوا في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان الأربعاء، إلى 9 من أعضاء حزب الله في أحد أكثر الأيام دموية للجماعة منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأفاد مراسلو مواقع إخبارية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات استهدفت مبنى مكونا من ثلاث طبقات وسط بلدة الناقورة بجنوب لبنان مما أدى إلى تدميره.

وأعلن "حزب الله" في بيان له يوم أمس عن استهداف تجمعات ‏للجنود الإسرائيليين في عدة مناطق.

كما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة، وجرح اثنين آخرين، جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.