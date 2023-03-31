مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني جراء قصف إسرائيلي في سوريا

شفق نيوز / أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، مقتل مستشار عسكري إثر القصف الإسرائيلي الذي فجر اليوم، على مواقع بريف دمشق، فيما هدد إسرائيل بتلقي الرد.

وذكر الحرس الثوري، في بيان له أن "(ميلاد حيدري) أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري، استشهد نتيجة الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني فجر اليوم الجمعة على محيط دمشق".

وندد الحرس، بـ"صمت وتقاعس المحافل الدولية الفعالة حيال جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة والانتهاك المستمر لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة".

وأكد البيان أن "الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد على هذه الجريمة".

وفي وقت سابق من اليوم، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الضربات الاسرائيلية فجر الجمعة على بعض النقاط في دمشق وريفها.

وقال كنعاني إن مثل هذه الممارسات العدوانية تعتبر انتهاكاً صارخاً ومستمراً للقوانين والأنظمة الدولية، وكذلك الإجراءات الإسقاطية لصرف الانتباه عن الأزمات والانقسامات الداخلية العميقة لهذا الكيان، وكذلك استياءه من القوة الداخلية والانفتاحات الأخيرة في العلاقات الخارجية السورية".

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إصابة 6 جنود أمريكيين من جراء الهجمات التي شنتها فصائل موالية لإيران شرقي سوريا، فضلاً عن مقتل 8 مسلحين مدعومين من إيران، بفعل الضربات الجوية التي استهدفت مواقعهم.