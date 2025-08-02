مقتل مدني بمحاولة اقتحام قاعدة جوية أمريكية في أريزونا

شفق نيوز– أريزونا

قُتل مدني برصاص الأمن الأمريكي، أثناء محاولته اقتحام قاعدة ديفيس-مونثان الجوية في ولاية أريزونا بشكل غير قانوني، وفق ما كشفته السلطات اليوم السبت.

وأفادت القوات الجوية الأمريكية بأن الحادث وقع فجر الجمعة، مبينة أن الرجل رفض التوقف عند البوابة الرئيسية للقاعدة قرب مدينة توسون، وقاد سيارته بطريقة متهورة، ما أدى إلى اصطدامه بحاجز أمني قبل أن يعكس اتجاهه.

وردًا على التهديد، أطلق أحد عناصر الأمن النار عليه، مما أسفر عن مقتله.

وعبر العقيد خوسيه كابريرا عن أسفه لفقدان الأرواح، مؤكداً أن عناصر الأمن تصرفوا وفق التعليمات المعمول بها.