مقتل مختص بالشؤون العسكرية في انفجار بسان بطرسبرغ الروسية

شفق نيوز/ قتل مدون عسكري روسي معروف الأحد بانفجار داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، وفق ما أكدت وزارة الداخلية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "إثر الحادث، قضى شخص وهو المدون العسكري فلادلين تاتارسكي، كما أصيب 16 شخصًا".

وذكرت خدمة الطوارئ الروسية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تزن 200 غرام من المتفجرات زرعت في مقهى "ستريت بار".

وفلادلين تاتارسكي هو الاسم المستعار لمكسيم فومين. وقد اكتسب هذه التسمية "تاتارسكي" منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكان فلادلين يقوم يوميا بتسجيل فيديوهات بعنوان "أمسيات فلادلين" يقدم من خلالها تحليلا لمسار العملية الخاصة ونصائح للمشاركين المعبئين في العملية، بحسب محطة RT.

وبالإضافة إلى ذلك، قدّم تقريرا من الكرملين، حيث كان حاضرا خلال خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة ضم أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى مكوّن روسيا الاتحادية.