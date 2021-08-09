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مقتل لاجئ عراقي وإصابة 3 اخرين في مخيم الهول شرقي الحسكة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-09T12:33:05+0000
مقتل لاجئ عراقي وإصابة 3 اخرين في مخيم الهول شرقي الحسكة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في شمال وشرق سوريا، يوم الاثنين، بمقتل لاجئ عراقي وإصابة آخرين بهجوم مسلح في مخيم الهول شرقي الحسكة، مشيرا الى ان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا شددت من إجراءاتها الأمنية داخل المخيم عقب الحادث.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم أمس الأحد وسط السوق داخل القسم الأول من مخيم الهول ما ادى لمقتل لاجئ عراقي واصابة ثلاثة اخرين بينهم نازحة سورية".

وأوضح أن "القوات الأمنية شددت إجراءاتها الأمنية داخل المخيم وقامت بحملة تمشيط لبعض الخيم في بعض اقسام المخيم بحثاً عن الجناة".

وأقدم مسلحون مجهولون يوم السبت الماضي على قتل (جلال محمد مطلق العزاوي) وهو نازح سوري من أبناء مدينة العشارة بريف دير الزور، بطلق ناري في الرأس داخل المخيم.

وشهد المخيم أكثر من 25 حالة قتل عقب العملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن الداخلي (الاسايش) ووحدات خاصة من قوات سوريا الديمقراطية في آذار/ مارس الماضي.

وتتهم السلطات الامنية "خلايا تنظيم داعش بالوقوف خلف عمليات القتل داخل مخيم الهول".

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسراً وأفراداً من تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، ويقطن فيه قرابة 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة، بضمنهم قرابة 8 الاف عائلة عراقية.

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