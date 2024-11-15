مقتل أكثر من 40 شخصا بقصف جوي اسرائيلي على شرق وجنوب لبنان

شفق نيوز/ قتل أكثر من 40 شخصا، أمس الخميس، في غارات جوية إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان، وفقا للسلطات اللبنانية، فيما أعلن حزب الله عن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب تل أبيب.

تفصيلا، تم انتشال 12 جثة من تحت الأنقاض بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية مركز الدفاع المدني في مدينة بعلبك شرقي البلاد، حسبما قال محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وأضاف أن هناك أكثر من 20 شخصا كانوا داخل المركز.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت حي الشعب في بعلبك أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، بينهم 5 نساء، وأصيب 27 آخرون.

وأضافت الوزارة أن 4 أشخاص قتلوا في هجمات أخرى على مواقع متعددة في شرقي البلاد.

كما أسفرت غارة إسرائيلية على بلدة عرب صاليم جنوبي البلاد عن مقتل 6 أشخاص، بينهم 4 من المسعفين، حسبما ذكرت الوزارة.

وقتل ما لا يقل عن 11 شخصا آخرين في هجمات أخرى في جنوب البلاد.

من ناحية ثانية، قال حزب الله في بيان فجر اليوم الجمعة، أنه استهدف "للمرة الأولى قاعدة ’تل حاييم‘، التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، في مدينة تل أبيب بالصواريخ".

كما استهدف بالصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا، إضافة إلى إطلاق صواريخ "ثقيلة" باتجاه كريات شمونة.

وكانت صافرات الإنذار دوت، في وقت سابق، في مناطق كفار جلعادي وكفار يوفال والمطلة في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.