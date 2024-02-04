مقتل 10 "عماليين" بغارات جوية وآخران يسلّمان نفسيهما للأمن التركي بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، بمقتل أكثر من عشرة عناصر من حزب العمال الكوردستاني وتدمير مخابئ أسلحة بضربات جوية نفذتها في إقليم كوردستان، فيما سلّم عنصران الحزب نفسيهما لمخفر حدودي مع العراق.

ونشرت الوزارة التركية مشاهد فيديو توثق استهداف طائرات مسيرة تركية لمواقع لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة مسلحين وتدمير مخابئهم ومخابئ الأسلحة.

وفي السياق، ذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، أن عنصرين من حزب العمال الكوردستاني فرّا من معسكر للحزب في إقليم كوردستان وسلّما نفسيهما للأمن التركي في مخفر حدودي بمنطقة خابور شمالي دهوك.

وبين أن "عمليات الانشقاق من التنظيم مستمرة، بفضل استمرار القوات التركية في عملياتها العسكرية الحاسمة".

يُذكر أن "بي كي كي"، يتخذ من جبال قنديل، شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

وتستهدف وزارة الدفاع التركية قيادات حزب العمال الكردستناني بغارات جوية، كان آخرها العملية التي نفذتها الاستخبارات التركية في مدينة السليمانية في العراق، قتلت خلالها العضو في حزب العمال الكوردستاني حسن سبوري، الذي تورط في "أعمال تجسس على تركيا"، حسب وكالة "الأناضول".

وبدأ النزاع المسلح مع حزب العمال الكوردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015، وتوجد في شمال العراق تجمّعات لحزب العمال الكوردستاني، حيث تنفذ القوات التركية عمليات جوية وبرية ضدها.