مقتل قيادي من "داعش" واعتقال آخر بإنزال جوي شمال سوريا

شفق نيوز/ نفذ طيران تابع لقوات التحالف الدولي فجر اليوم الاثنين، عملية إنزال جوي، بعدة طائرات مروحية، قرب قرية السويدة بريف مدينة جرابلس شرقي حلب، أسفرت عن مقتل قيادي من تنظيم "داعش" واعتقال آخر.

ووفق وسائل إعلام سورية محلية، فإن عدة طائرات مروحية تابعة لقوات التحالف الدولي، أقلعت من قاعدة خراب عشك بريف عين العرب "كوباني" وحلقت على علو منخفض فوق قرية السويدية بريف جرابلس، قبل البدء باشتباكات عنيفة في المنطقة استمرت لأكثر من ساعة.

وأفادت المصادر، بأن العملية استهدفت شخصية تدعى "إبراهيم المعن" الملقب بـ "دلهم"، وهو قيادي من تنظيم "داعش"، اعتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية، وكان أفرج عنه قبل قرابة ستة أشهر، أدت العملية لاعتقاله ثم قتله ورمي جثته في قرية الحجر الأسود.

كما قامت قوات التحالف الدولي باعتقال شخصية أخرى، تفيد المعلومات بأنه "عايد هلال أبو طالب"، ويتوقع أن يكون قيادي من تنظيم داعش، ووفق المعلومات فقد تم اقتياده مع قوات التحالف ولا معلومات عن مصيره.

فيما قال المرصد السوري، في بيان إن التحالف الدولي اعتقل قياديا في تنظيم داعش خلال عملية إنزال جوي بمنطقة جرابلس التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب.

وسبق أن نفذت قوات تقودها الولايات المتحدة عمليات إنزال بطائرات هليكوبتر وضربات بطائرات مسيرة في مناطق في شمال سوريا، كان أهمها اغتيال قائد تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.