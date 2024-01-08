مقتل قائد ميداني "بارز" في حزب الله بغارة اسرائيلية جنوبي لبنان

شفق نيوز/ أفادت مصادر لبنانية، يوم الإثنين، باغتيال قائد ميداني "بارز" في حزب الله بغارة اسرائيلية جنوبي لبنان.

وذكرت مصادر أمنية لرويترز، أن "مقتل جواد الطويل ضربة مؤلمة للغاية لحزب الله".

ووفقاً للمعلومات المتوافرة فأن جواد الطويل يشغل منصب نائب قائد قوات الرضوان في حزب الله، وهي قوات "النخبة" في الحزب.

ولاحقاً، أكد حزب الله اللبناني، مقتل القيادي البارز في قوات الرضوان.

وقال في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".