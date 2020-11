مقتل قائد مليشيا سورية موالية لتركيا في أذربيجان

شفق نيوز/ أعلنت الصحفية الأميركية، ليندسي سنيل، عبر حسابها في تويتر، أن قائد ميليشيات "السلطان مراد" السورية الموالية لتركيا، قتل خلال المعارك في إقليم ناغورني كاراباخ في أذربيجان.

وأرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مئات المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية ضد القوات المدعومة من أرمينيا في إقليم ناغورني كاراباخ منذ أواخر سبتمبر الماضي.

Sultan Murad commander killed in Azerbaijan (front and center in sunglasses.) Sniper. pic.twitter.com/kHbGYWzdUf